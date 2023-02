La Ley del Montes | Roy Barreras, ¿héroe o villano?

La decisión de Roy Barreras de mostrar sus cartas políticas y legislativas apenas arrancando el 2023 tiene nerviosos y muy preocupados a los dirigentes del Pacto Histórico, alianza política que respalda al presidente Gustavo Petro. Aunque conocen muy bien a Barreras y saben de su habilidad para moverse en las aguas turbulentas de la política, esperaban un poco de lealtad con quien apenas hace seis meses llegó a la Casa de Nariño. “Sabíamos que se iría, pero no tan rápido”, me dijo un petrista consumado, quien no oculta su sorpresa por las últimas jugadas realizadas por el presidente del Senado.