“Disminuimos curules por la afectación a mi reputación”: Uribe

No obstante, agregó que durante los comicios muchos militantes uribistas no pudieron votar por razones de seguridad, así como él mismo no pudo hacer campaña en varios lugares del país por no estar garantizada la seguridad.

Y recomendó a su bancada volver a los temas claves del uribismo e impulsar las nuevas ideas, como el crédito popular, la lucha contra el narcotráfico con aspersión aérea, la reforma a la JEP para el juzgamiento de miembros de la fuerza pública, el recorte de la jornada laboral y el bono alimentario para quienes han sido afectados por la inflación pese al aumento del salario mínimo por encima de un millón de pesos.