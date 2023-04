No puedo estar en dos sitios al mismo tiempo: canciller

"Estoy feliz de estar acá, nací con alma de congresista y creo que voy a morir con alma de congresista. (...) Convóquenme más para temas que valgan la pena", dijo el también excongresista, exministro y exconstituyente.

Agregó en este sentido el funcionario en el Salón Elíptico: "Posiblemente voy a perder está noche el avión que me tiene que llevar al Consejo de Seguridad de la ONU para hablar de paz mañana. (...) No puedo estar en dos sitios al mismo tiempo. Eso fue lo que quise decir en el vídeo que mostraron aquí editado y en el que dijeron que me estaba burlando del Congreso".