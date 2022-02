“En la coalición somos los más interesados en que acusaciones se investiguen”

Asimismo, resaltó los resultados obtenidos durante su gestión como alcalde de Bogotá en sus dos periodos, indicando que nunca ha sido investigado, no ha comprado votos y tampoco a recibido “dineros de líderes”.

“La corrupción es la peor plaga de la democracia colombiana. Yo siempre he hecho una política transparente. Nunca he aceptado contribuciones de contratistas del gobierno, jamás he comprado votos y ni siquiera sabría cómo hacerlo. Tampoco le he dado nunca dinero a ningún líder. He hecho mi política con la gente, en las calles”, afirmó.