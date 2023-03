Conservadores y la ‘U’ dejan en uci a la reforma a la salud

El tiempo para aprobar las propuestas que hacen parte de la estructura del programa de Gobierno se agota. Sin embargo, poco o nada es lo que ha tenido vía libre en el Congreso debido a los fuertes cuestionamientos que han desatado las iniciativas. La reforma a la salud, laboral, ley de sometimiento, humanización de cárceles, Código Electoral, entre otras propuestas, toman la bandera de los proyectos que hoy por hoy están estancados. Todo esto porque incluso los partidos de coalición del Gobierno han retirado su apoyo o se han levantado de las mesas de trabajo.

El representante a la Cámara por el partido Centro Democrático Juan Espinal, en diálogo con EL HERALDO, explicó que, contando desde el 12 de abril hasta el 20 de junio, período de la primera legislatura, quedan entre ocho y nueve semanas, y los debates y análisis de las propuestas del ‘Gobierno del Cambio’ deben ser profundos y estructurales porque son temáticas trascendentales para el futuro del país.

“Realmente hay una agenda de reformas radicadas por el Gobierno nacional sin dejar de mencionar todos los proyectos que tenemos en la Cámara y en el Senado. Solo en la Cámara de Representantes tenemos aproximadamente 140 proyectos de ley que deben ser discutidos muchos de ellos para que no se hundan antes del 20 de junio, así que tendremos dos meses entre abril y el 20 de junio de trabajo intenso para lograr cumplirles a los colombianos con la agenda legislativa”, manifestó.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, David Luna, dijo a esta casa editorial que lo que sucede con el gobierno Petro es que la aplanadora gubernamental no es tan fuerte como lo han querido hacer ver y por ende la gran mayoría de los proyectos no han prosperado.

“En el Congreso estamos para debatir y discutir las iniciativas que se presenten, sean del Gobierno, de ciudadanos o de los mismos congresistas. Ese es nuestro trabajo. Ahora, aquí lo importante es que se demostró, tal y como pasó con la Comisión I, en donde logramos hundir la Reforma Política, que la aplanadora gubernamental no es tan fuerte como han querido hacerlo ver”, manifestó David Luna. Añadió además que “el paso de las otras reformas dependerá de la conveniencia o no que estas representan para los ciudadanos. Aquí estamos para debatir y discutir, no para aplaudirle todas las propuestas al Gobierno”.