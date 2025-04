El Ejército informó el pasado miércoles que los soldados profesionales Yímer Andrés Coral Gómez y Julián Reinel Sáenz fueron secuestrados en el barrio Colinas del Tunal, de Cúcuta.

Los hechos se registraron cuando se encontraban adelantando labores de vigilancia.

La entidad castrense responsabilizó por este plagio a la guerrilla del ELN.

Según el Ejército, los militares adelantaban tareas de vigilancia tras denuncias de extorsión cuando se presentó una asonada y hombres armados se los llevaron en motocicletas.

Por ello, la representante Marelen Castillo, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, expresó en sus redes sociales: “Rechazo con total contundencia el secuestro de los soldados profesionales Julián Reinel Sáenz y Yímer Andrés Coral Gómez por parte del ELN en Cúcuta. Mientras el Gobierno sigue cediendo ante el chantaje, los grupos armados siguen actuando con total impunidad.

Este acto cobarde demuestra que la política de paz total solo ha fortalecido a los violentos. Exigimos la liberación inmediata de los soldados y un viraje urgente en la política de seguridad. Colombia necesita autoridad, no complacencia con el crimen”.

Y la senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, advirtió en su cuenta de X que “mientras secuestran y matan a nuestros soldados, Petro y su gobierno hablan de la paz con el ELN, esa que no logró en tres meses como lo prometía. La paz no se negocia, la paz se impone con la fuerza del Estado. Nuestros hombres no pueden seguir desprotegidos y humillados”.