El senador conservador Efraín Cepeda, presidente del Congreso, volvió a referirse en la tarde de este lunes sobre los dimes y diretes que mantiene con el presidente Gustavo Petro por su postura negativa ante la ley de financiamiento promovida por el Gobierno.

“A veces se ve la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Hay están los números. La tributaria son 12 billones y ellos seguramente a que se les aprobara por 6 o 7. Mientras que ellos no fueron capaces de recaudar 15 billones a los que se comprometieron (en arbitramento), que cayó el resto del recaudo tributaria”, explicó Cepeda.

Efrain Cepeda confirmó en la tarde de este lunes que no hubo ponencia para la discusión de la ley de financiamiento en las comisiones económicas conjuntas que estaban citadas para las cinco de la tarde .

“Miren como está el tema de complejo que los ponentes no se han podido poner de acuerdo después de muchas sesiones, y hoy, que era la definitiva, pues no hubo acuerdo, no hay ponencia”, dijo el presidente del Congreso .

Reiteró que no es un asunto personal sino que los ponentes no se han puesto de acuerdo en un tema tan complejo como es el de imponer nuevos impuestos a los colombianos

Además, se mostró confiado en que este martes haya un acuerdo entre los ponentes de las comisiones económicas y se tenga un texto que les permita iniciar la discusión a este proyecto el próximo miércoles.

Los análisis y discusiones de esta iniciativa se implementarán con audiencias públicas, que se realizarán en ciudades claves, para lo cual se debe acordar como será esa metodología y las fechas de estos encuentros.

La ley de financiamiento es una de las prioridades del Gobierno, de allí saldrá la plata que se necesita para financiar el hueco que tiene el Presupuesto General de la Nación para el próximo año.

“He escuchado voces desde el Gobierno Nacional que nos amenazan con una emergencia económica si no aprobamos una reforma tributaria de 12 billones. ¿Para qué los quieren si tienen 97 billones en bancos sin ejecutar? La falta de ejecución, esa sí es la emergencia económica”, indicó Cepeda.