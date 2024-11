Tras la accidentada sesión del Senado el lunes 18 de noviembre en la que se iba a elegir al nuevo magistrado de la Corte Constitucional y que se levantó por denuncias de un supuesto intento de fraude, este martes la plenaria eligió a Miguel Efraín Polo Rosero como togado de esa corporación.

Se registraron en total 104 votos de 104 senadores presentes en el recinto, como lo constató la comisión de escrutinio de siete senadores nombrada previamente.

A favor de Polo se consignaron 57 votos, mientras que para la jurista Claudia Dangond hubo 47 votos.

En su discurso como nuevo togado, Polo quiso “agradecer al Consejo de Estado que me ternó y al Congreso que me eligió, y realizar una defensa férrea de la Corte Constitucional, que ha defendido siempre la Constitución. La polarización le hace mucho daño país, por eso lo que vimos en estos días desdice de lo que significa la Corte Constitucional”.

Se refirió Polo al hecho de que el pasado lunes se contaron 104 votos en la urna, pero solo había 102 senadores en el recinto, razón por la cual se encendió la polémica en la cámara alta y se decidió por parte del presidente del Senado, Efraín Cepeda, del Partido Conservador, retomar la elección este martes con una nueva votación y medidas de seguridad reforzadas en el pleno, razón por la cual solo se admitió en la corporación a los autorizados y la prensa, quedando excluido por ejemplo el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

Sobre lo ocurrido el lunes, la comisión escrutadora presentó un informe y según el senador Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde, en la sesión pasada no hubo trampa y presentó dos videos en los que al parecer se demuestra que lo que sucedió fue que dos papeletas se fueron pegadas, pero estas no fueron marcadas.

“Aquí lo que ocurrió no fue fraude. Lo primero es que ocurre es que se hace el conteo de los tarjetones cerrados y al abrirlos se evidencia que el senador Miguel Ángel Pinto encuentra que un tarjetón con un voto tenía otro que no estaba marcado. Si fuera un fraude, pues la otra tarjeta también estaría marcada y no fue así”, dijo el parlamentario independiente.

Por su parte, su copartidaria, la senadora Angélica Lozano, propuso que los tres candidatos (Polo, Dangond y Jaime Humberto Tobar) hicieran un debate a fondo sobre sus posiciones.

“Ante el lamentable episodio ocurrido ayer (lunes) en esta corporación, sumado a la falta de debate y audiencia pública como es el mínimo deber y tradición en el Senado, le solicitamos a la mesa directiva garantizar un debate público riguroso que incluya preguntas y respuestas abiertas, con tiempo ilimitado para cada integrante de la terna presentada, formuladas por senadores”, había planteado.

En desarrollo...