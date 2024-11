El senador David Luna, del partido Cambio Radical, denunció que el Gobierno de Gustavo Petro busca legalizar los cultivos de coca en el país a través de un proyecto de Decreto que ya fue publicado para comentarios a través de los ministerios de Justicia, Agricultura y Salud.

“El decreto contempla la compra de cultivos de coca establecidos, usando recursos públicos, lo cual constituye una legalización indirecta de estas plantaciones. Esto no solo contraviene lo establecido por el legislador, sino que también podría significar que los recursos públicos terminen en manos de grupos criminales que controlan estos cultivos, como el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central y hasta grupos terroristas transnacionales como Hezbolá”, advirtió el legislador.

De acuerdo con Luna, la tipificación de un delito, como lo es el cultivo de coca, es competencia exclusiva del Congreso.

“Si el presidente desea eliminar el tipo penal de estos cultivos, debe presentar una propuesta legislativa y someterla al debate y aprobación del legislativo”, señaló.

“Presidente Petro, los colombianos no comemos entero, no somos bobos... Investigamos y analizamos. Cuéntenos por favor si lo que usted pretende es llenar los bolsillos de los grupos al margen de la ley”, concluyó.

El viernes de la semana pasada Petro aseguró que el Gobierno “iniciará la compra estatal de cosecha de coca” a campesinos del suroeste del país, en concreto a los del pueblo El Plateado, ubicado en el departamento del Cauca, que en las últimas semanas ha sido escenario de enfrentamientos entre el Ejército y grupos armados ilegales.

“Nosotros en El Plateado vamos a iniciar la compra estatal de cosecha de coca. Me van a caer rayos y centellas (…) pero si no cambiamos los métodos, pues no cambiamos, porque si vamos a repetir lo mismo con los mismos instrumentos, todos sabemos que no se solucionan los problemas”, dijo el mandatario durante la firma del Pacto por la Democratización del Crédito Solidario.