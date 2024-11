Esta semana las Comisiones Económicas Conjuntas aprobaron en primer debate el proyecto de ley de regalías 2025 y 2026 presentado por el gobierno del presidente Gustavo Petro y que, por un lado, despertó críticas al bajar de $31,3 billones en 2023 y 2024 a $30,9 billones en el próximo bienio y, por otro, generó la reacción del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien afirmó que se trata del presupuesto más alto en términos reales de los últimos 20 años.

El presupuesto de regalías para el bienio 2025 y 2026 por $30,9 billones (1,7% del PIB) pasa ahora a las plenarias de Senado y Cámara.

Las regalías, entendidas como la contraprestación de las empresas al Estado por la explotación de hidrocarburos y minerales, vienen en $25,5 billones de los ingresos corrientes y en $5,2 billones de los rendimientos financieros.

Y la inversión para los territorios es por $29 billones: $6,4 billones para entidades territoriales productoras y puertos, $8,8 billones a departamentos y regiones para proyectos de alto impacto, $2 billones para proyectos en ciencia, tecnología e innovación, $5,4 billones para proyectos de la paz total y los 170 municipios PDET, $2,8 billones para los municipios más pobres, $255 mil millones para la protección de las áreas ambientales estratégicas y la lucha contra la deforestación, $592 mil millones para los grupos étnicos y $128 mil millones para Cormagdalena y las entidades territoriales ribereñas del Río Grande de la Magdalena.

Críticas

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, le dijo a EL HERALDO sobre el desplome de la renta de la contraprestación económica que “el Sistema General de Regalías sufre hoy una gran amenaza y se llama Gustavo Petro y su ministra de Ambiente, Susana Muhamad. Le vendieron a toda la inversión internacional la idea de que Colombia no era un país seguro para invertir en exploración de minerales e hidrocarburos por su fanatismo ideológico”.

Añadió en este sentido el parlamentario opositor que “esto es el 80 % del Sistema General de Regalías, con la que muchos municipios logran medio hacer cositas, lógicamente nosotros apoyamos y respaldamos la votación porque sabemos de las necesidades de los territorios, pero no sabemos cuáles serán las consecuencias de la reducción de la operación y cierre de estas empresas en los recursos que en el papel se aprobaron”.

A su vez, el senador José David Name, de La U, indicó en este diario frente a la baja del presupuesto de regalías que “es la consecuencia del radicalismo, de meterle ideología, de decir que no se necesitan los hidrocarburos, que no necesitamos exportar petróleo, que no necesitamos gas, que no necesitamos carbón, y bueno: las regalías vienen de ahí, las regalías de Colombia vienen de la exportación de carbón, de petróleo, e inclusive de cuando hemos logrado exportar gas en algún momento muy mínimo”.

Agregó al respecto el legislador independiente que “sobre todo lo que ha pasado aquí en este país en estos dos últimos años las consecuencias las vamos a ver, y las estamos viendo: destruyeron una empresa como Ecopetrol, que no solamente le entrega regalías al fisco nacional sino que además la gran parte de los programas sociales de este país se nutren de las regalías y de lo que paga Ecopetrol y hoy tenemos un faltante, tenemos un déficit fiscal, y hay que bajar el monto que vamos a recibir por las regalías que pagan las empresas que exportan y petróleo y carbón”.

Explicaciones

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en cambio, afirmó ante periodistas al término del debate que este es el segundo presupuesto de regalías más alto en términos reales de los últimos 20 años.

“Son $30,9 billones, de los cuales $25 billones provienen de las regalías de petróleo y carbón, y contrario a lo que dicen algunos congresistas de oposición, este es el segundo presupuesto más alto en términos reales de los últimos 20 años, que quiere decir que está previsto contra 800 mil barriles diarios de petróleo que están en estos dos años hacia un precio de 76 dólares el barril, y cuando se dio el presupuesto de regalías más alto en Colombia el barril estaba a 120 dólares”, explicó.

Admitió, no obstante, que hay una reducción en el monto con respecto al bienio 2023 y 2024: “Se presenta una reducción pero en ese bienio el petróleo llegó a 90 dólares por barril y está previsto que en el próximo esté alrededor de 72 dólares”.

Por lo que, frente a la distribución regional, explicó: “Dados los ingresos esperados, la distribución se reduce, y los departamentos con mayor reducción son precisamente los departamentos productores”.