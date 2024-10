Luego de que surgieran rumores sobre una supuesta salida de María Fernanda Cabal del partido Centro Democrático, la senadora salió al paso para desmentirlo, por medio de un video publicado en sus redes sociales.

“La campaña no es con mentiras ni corriendo la línea ética como lo hizo el petrismo para engañar”, publicó la política en su cuenta de X. Añadió: “Estoy en el Centro Democrático desde el primer día. Aquí estoy y aquí me quedo”.

En el video, Cabal recordó que fue parte de los dirigentes que fundaron el partido político liderado por el expresidente Álvaro Uribe y que ha visto crecer el movimiento.

“Y lo he dicho, me he ganado mi lugar en el Centro Democrático, en el corazón de los colombianos, porque precisamente ayudé a construir este partido desde cero”, mencionó.

También recordó que ha demostrado su valor dentro del partido, como por ejemplo siendo la senadora más votada del país, aprovechando para desmentir que quiera lanzar su candidatura presidencial para 2026 por fuera del movimiento político reuniendo firmas: “De aquí no me voy a ir, de aquí vamos a lograr el triunfo”.

Hay que recordar que Cabal forma parte de los precandidatos dentro del Centro Democrático, junto a otros políticos como Miguel Uribe, Andrés Guerra, Paloma Valencia y Paola Holguín.

El partido aún no ha definido cómo será el proceso de selección para un candidato único, se espera que en las próximas semanas se establezca.