“Me cerraron la cuenta con dinero sin ninguna justificación”: usuario Nequi

“El lunes recibí un mensaje de texto a mi celular en el que decía que por políticas de la empresa tuvieron que cerrar mi cuenta. Me he tratado de comunicar con ellos, pero no lo he conseguido. Cuando entro al chat el bot no responde a mis preguntas. Y cuando llamo, colocan una música mientras espero, pero nunca me contesta algún representante de Nequi”

A su vez, Muños Abudinen reitera que “es muy injusto que esté pasando esto, ya que yo como abogado independiente tengo esa cuenta para recibir pagos del trabajo que realizo y el mismo lo utilizo para pagar arriendo y poder alimentarme.