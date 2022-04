Mal estacionamiento de carros genera molestia en El Prado

Molestos. Así se sienten los residentes del barrio El Prado por los continuos parqueos de vehículos en la carrera 57, entre las calles 70 y 72. Esta situación ocasiona, según ellos, congestión vehicular a cualquier hora del día.

Ana Castro, una comerciante independiente de la zona, afirmó que ha sido testigo de vehículos que diariamente se parquean a lo largo de la carrera 57, ocasionando inconvenientes en la movilidad en plena horas pico.

“Eso es todos los días a cualquier hora que hay vehículos parqueados en esta zona, la mayoría son carros particulares pero también taxis que vienen a dejar o recibir pacientes de la sede de la EPS Mutualser que se encuentra a mitad de cuadra”, comentó Castro.

Así mismo, Marcela Pérez, una usuaria de la EPS Mutualser, en diálogo con EL HERALDO manifestó su inconformismo por los múltiples vehículos “mal parqueados” a las afuera del centro médico.

“Yo vengo seguido a la EPS porque aquí me atienden, me hago mis exámenes y lo que me corresponda, pero muchas veces es complicado bajarme del taxi por los carros que se encuentran parqueados en toda esta cuadra, es un peligro porque el taxi no puede orillarse”, expresó Pérez con preocupación.

¿Qué dicen las autoridades?

Esta no es la primera vez que la comunidad alerta a las autoridades sobre la situación que se viene registrando en esta zona de la ciudad.

Recientemente, la Secretaría distrital de Tránsito y Seguridad Vial indicó que viene trabajando en operativos de control para mejorar la movilidad en la ciudad de Barranquilla.

A su vez la Secretaría sostuvo que podrá bloquear o retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, o bloqueando alguna vía pública o abandonados en áreas destinadas al espacio público, sin la presencia del conductor.