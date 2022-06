Colombia tiene listas sus cartas para los Juegos Bolivarianos

José Montaña y una ilusión que va a toda marcha

En los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022, el deportista del Equipo Colombia competirá en los 20 kilómetros. Esta será su segunda experiencia en este evento multideportivo, ya que en en Trujillo 2013, alcanzó la medalla de plata. Ahora le apunta a lo más alto del podio.

“El trabajo ha sido fuerte y esta será una oportunidad valiosa con nuestra gente. Vamos a tener rivales difíciles, pero hemos hecho una preparación a conciencia", asegura el marchista, quien pule los últimos detalles en la altura de Bogotá.

En los Juegos Olímpicos de Rio 2016 se destacó en los 50 kilómetros, alcanzó a ser segundo durante la prueba y una lesión lo apartó del sueño, mientras que en Tokio 2020 terminó en la casilla 11.

El deportista combina el deporte con su gran desempeño en el estudio, ya que en la actualidad cursa el octavo semestre de ingeniería electrónica en la Universidad Antonio Nariño.

José Leonardo tiene además dentro de su palmarés la medalla de plata en la Copa Panamericana de El Salvador 2015; bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y una plata en los Juegos Suramericanos de Chile. Ganó el oro en los Juegos Nacionales de Bolívar en 2019.

Natalia Linares pide pista hacia la gloria

El atletismo tendrá en Natalia Linares a una sus principales cartas para ganar medalla. La deportista de 19 años espera revalidar en su ciudad por qué es una de las mejores atletas del país y de mayor proyección. Sus logros hablan por sí solos, ya que cuenta con siete títulos nacionales y ocho internacionales.

En estos Bolivarianos tendrá la responsabilidad de buscar podio en las pruebas del salto largo y el 4x100. “Será una linda oportunidad para competir en mi tierra, salir a darlo todo por Colombia. Tenemos muchas expectativas para estos juegos y esperamos que todo salga como queremos", explicó la atleta.

Linares ha sido medallista de oro en Juegos Suramericanos y Panamericanos en los 4x100 y el salto largo, mientras que en la categoría mayores ha logrado podio en los 100, 200 y salto largo, así como en sub 20 y sub 23.

“Es la demostración de que tenemos mucho talento, se ha trabajado bien desde la base y eso tiene como resultado que aparezcan deportistas como ella. Tiene un gran presente y el futuro será mucho mejor", explicó Martín Suárez, quien hace tres años trabaja con ella.

Natalia, quien hace parte del programa Atleta excelencia, cuenta con récord en las categorías sub 14, sub 16, sub 19 y sub 20. Además, está clasificada al Campeonato Mundial de Atletismo Juvenil que se cumplirá en Cali del 1 al 6 de agosto. Todo un diamante.