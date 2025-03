El Congreso de la República en pleno aceptó este miércoles la renuncia de César Lorduy como magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) luego de que la anunciara por razones “estrictamente personales”. No obstante, durante la jornada se presentaron una seria de tensiones en torno a la ausencia de Lorduy en el recinto y posteriormente con la intervención de la representante a la Cámara Ingrid Aguirre Juvinao.

Durante la sesión se discutió una proposición que pedía aplazar la votación de la renuncia hasta que el magistrado asistiera al Capitolio a explicar las razones de su renuncia, presentada el pasado 2 de diciembre de 2024.

El resto de parlamentarios del partido Cambio Radical señalaron que la ausencia de Lorduy se fundamentaba en que ya había explicado que eran situaciones personales las que lo llevaban a apartarse del cargo. El aplazamiento no fue aprobado, por lo que se procedió a la votación.

De 280 legisladores que componen el Senado y la Cámara de Representantes, 228 votaron por el sí, por lo que la salida de Lorduy del organismo electoral quedó en firme.

Pero al margen de la votación también estuvieron las intervenciones de algunos parlamentarios como la representante a la Cámara, Ingrid Aguirre Juvinao, de Fuerza Ciudadana, quien volvió a lanzar acusaciones en contra de Lorduy.

“Todavía ni siquiera puedo hablar porque ustedes no están en mis zapatos, pero al señor Lorduy lo denuncié por acoso sexual, porque primero me pidió $ 500 millones para no revocar la candidata a la Alcaldía de Santa Marta Patricia Caicedo”, comenzó diciendo en su intervención mientras que a sus espaldas había un cartel de protesta.

Acto seguido, hizo un recuento de los motivos por los cuales interpuso la denuncia en contra de Lorduy y luego se refirió a las supuestas intenciones electorales de cara al 2026.

“Hoy yo le hablo a los congresistas porque no podemos dejarlo que siga de magistrado en el Consejo Nacional Electoral y le pido al partido Cambio Radical y a todos los partidos que no avalen las pretensiones al Congreso, porque serán las mujeres y la sociedad que los castiguemos en las urnas”, exclamó.

Luego de conocerse el resultado de la votación Aguirre Juvinao celebró la decisión indicando que esta era “una victoria de las mujeres que hemos sido acosadas; es la voz de quienes a diario se exponen a sujetos como César Lorduy. El Congreso en pleno aceptó la renuncia de Lorduy con un total de 228 votos”.

Es importante decir que el 19 de octubre de 2023, la representante a la Cámara del partido Fuerza Ciudadana radicó ante la Fiscalía General de la Nación la denuncia en contra del magistrado y amplió sus declaraciones en mayo de 2024.

El proceso se encuentra en indagación y fue asumido por la Fiscalía Primera delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

En octubre de 2024, Lorduy, a través del abogado Iván Cancino, radicó ante la Fiscalía una petición para que sea escuchado en interrogatorio.

El magistrado hace parte del partido Cambio Radical, y en su momento se pensó que su renuncia habría sido con la intención de ocupar la curul que dejó el senador David Luna, pero esto en definitiva no ocurrió.