Las dos niñas con desnutrición crónica que fueron trasladadas de Maicao a la Clínica de Especialistas de Riohacha, quedarán bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar después que sean dadas de alta y reciban su tratamiento hospitalario.

Así lo informó la institución en un comunicado en el que indicó además que las menores de dos años y medio y 20 meses, serán llevadas a un Centro de Recuperación Nutricional y se les restablecerán sus derechos.

'Se verificará en familia extensa la existencia de personas garantes y responsables para asumir el cuidado temporal de las niñas, mientras se toman las medidas del caso con la mamá quien se encuentra en estado de gestación', aseguró el ICBF.

Igualmente explicó que el 23 de octubre pasado se recibió la denuncia por parte del hospital San José de Maicao de un posible maltrato por negligencia hacia estas dos niñas, 'lo cual no pudo ser verificado pese a varias visitas por parte del equipo psicosocial del Centro Zonal Maicao a la dirección y teléfonos registrados en la institución hospitalaria ya que no coincidían con la residencia de las niñas. Habitantes de la zona no suministraron información que permitiera su ubicación'.

Especificó que antes de esta fecha no hubo ningún tipo de contacto o requerimiento de atención para las menores.

Las dos niñas fueron atendidas inicialmente en la Clínica Maicao por el pediatra Abudi Dasuki, quien dijo que estas pesaban, una de ellas 5 kilos y la otra 6, cuando deberían estar entre 11 y 12 kilos de peso de acuerdo a su edad.

'Estas niñas tendrán secuelas debido a todo el tiempo que han sufrido desnutrición y estas podrían ser irreversibles', aseguró.

Comunidad, a denunciar. El secretario de Salud de La Guajira, Gonzalo Araújo, se pronunció respecto al tema y dijo: 'Lo que conocemos en la Secretaria de Salud ha sido por medios periodísticos. Lo normal sería que nos lo notificaran para tomar las acciones en el resto de la familia, poderlo focalizar e incluirlos en uno de los proyectos de recuperación nutricional de la Gobernación o el ICBF'.

Tanto Araújo como el Bienestar Familiar reiteraron el llamado a la comunidad para que denuncie los casos de desnutrición de niños.