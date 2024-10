Tras la polémica que se ha generado por la publicación de EL HERALDO en al cual la firma Sea Search Armada en Colombia reta al presidente Juan Manuel Santos sobre las coordenadas del Galeón San José, Danilo Devis Pereira, barranquillero que actúa como apoderado general, le hizo una nueva propuesta al gobierno.

'Lo que estamos planteando es un asunto elemental y sencillo: para qué seguimos discutiendo por micrófonos, más bien, vamos al sitio. Ahora van a sacar cualquier pretexto para no ir porque tienen la certeza de que está ahí, donde nosotros dijimos', dijo Devis Pereira en respuesta a las declaraciones del presiden Santos, que asegura que las declaraciones de Sea Search no tienen fundamentos y que 'sus coordenadas no corresponden a las de hallazgo'.

El abogado se Sea Search señaló que 'nunca, en 33 años, dijeron que no estaba ahí', haciendo referencia al lugar señalado por la firma.

'Este litigio de 33 años se puede solucionar en 15 días. Vamos allá, si no está, nos vamos; si está, lo sacamos', puntualizó en conversación con EL HERALDO.

En medio del debate acerca de quién tiene la potestad sobre el Galeón San José, el diario EL PAÍS de España, dedicó su editorial de este viernes al tema.

Titulada 'Renunciar al ‘San José’', la nota editorial del diario critica la insistencia del gobierno español en adjudicarse como propio el patrimonio que representa el Galeón. Lea además: Editorial del diario El País de España pide al gobierno de su país renunciar al Galeón San José.

'El patrimonio y el tesoro del San José, al margen de su mayor o menor valor económico es un bien patrimonial, constituye una parte fundamental de la historia y la memoria de las sociedades. Si España quiere contribuir a conservar algún tipo de memoria sobre la historia compartida del mundo hispánico haría mucho mejor en impulsar políticas de recuperación de este patrimonio que en reclamar su propiedad', se lee en un aparte del editorial.