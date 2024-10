El presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que tiene cinco candidatos para ocupar el eventual cargo de Ministro de Justicia.

No obstante, el mandatario no revelará aún quién será el titular de la cartera, que saldrá de una nómina 'de lujo', luego de que se aprobara el restablecimiento del Ministerio de Justicia.

Santos adelantó que dentro de esos candidatos hay dos ex procuradores, dos ex constituyentes y un ex magistrado de la Corte Constitucional.

Y añadió, durante un evento conmemorativo de la Constitución del 91, celebrado en la Universidad de los Andes, que 'si quieren más pistas, puedo decirles que dos de ellos son ex decanos de la Facultad de Derecho de esta universidad y que otro es exdecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Javeriana'.

Dijo que el ‘nuevo’ Ministerio de Justicia será un interlocutor idóneo y del más alto nivel entre el Poder Judicial y el Ejecutivo.