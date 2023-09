Mujer revela la extraña enfermedad terminal que padecen sus 3 hijos

Ante la difícil situación del niño, los médicos decidieron practicar varios exámenes para determinar de manera puntual que era lo que sucedía. Días después conoció el resultado.

"Me llamaron y me dijeron que habían encontrado Niemann-Pick tipo C. Era un diagnóstico terminal", dijo la madre en diálogo con BBC News.

Niemann-Pick tipo C (NPC) es una enfermedad poco común, hereditaria y neurológicamente progresiva.

Tras la fuerte noticia, Renee decidió practicar el mismo examen a sus otros dos hijos, Hudson (4 años) y Holly (2 años), pero el resultado fue devastador, los menores también sufrían la misma afección que su hermano menor.

"Me estaba recuperando de esta noticia cuando el médico me dijo: 'No busques en Google, simplemente vete a casa y ámalos, porque no hay tratamiento ni cura. No hay nada que puedas hacer'", relató.