Asciende a 70 la cifra de fallecidos en las protestas de Perú

"Lamento mucho el fallecimiento de la persona en Apurímac y envío mis condolencias a la familia (...) Muchas protestas seguro son justas (...), pero no mezclemos con una agenda política que no nos lleva a ningún puerto (...) Déjennos trabajar en calma, reflexionen. La violencia no puede ser el pan de cada día", informó Boluarte en una rueda de prensa.

Posteriormente, la Policía confirmó que se trataba de un hombre que participaba en las manifestaciones. Su identidad y edad todavía no están confirmadas, así como tampoco las causas de la muerte.