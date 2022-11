Menor de edad murió al tragarse un chinche que le causó daño cerebral

“Era el doble de su padre. Muy astuto, pero descarado al mismo tiempo. Su dicho favorito era 'no fui yo'. Le encantaban los dinosaurios. Hemos dicho que en lugar de que le crezcan sus alas de ángel, le han crecido sus alas de dinosaurio”, contó la madre del pequeño niño a ‘The Star’.

En medio de la difícil situación, la mamá del menor agradeció a los médicos que hicieron parte de su proceso. “Es como si no supiera cómo hacer el duelo. No sé cómo sentirme, no sé qué pensar, no sé cómo actuar. Me siento como un robot. Me rompió el corazón, pero sigue siendo mi chico”, finalizó.