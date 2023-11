Mujer de 65 años recibió aumento de glúteos y senos por error

En busca de respuestas, McCormick dialogó con el coordinador del centro asistencial, quien afirmó que en algún momento la paciente había expresado su deseo de realizar esos cambios en su cuerpo. Sin embargo, la mujer rechazó enérgicamente esta afirmación, asegurando que nunca había solicitado tales procedimientos. Además, se reveló que se le cobraron 2,500 dólares adicionales debido a la supuesta prolongación de su estadía en la clínica.

Aunque no se ha confirmado si McCormick presentará una demanda contra el centro asistencial, ha expresado su decisión de retirarse los implantes, poniendo fin a esta experiencia angustiante y planteando la necesidad de una mayor regulación en los procedimientos médicos en el extranjero.

