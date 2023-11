Estanque en Hawai se tiñó de rosa y los científicos presentan sus hipótesis

"Como precaución, aconsejamos a las personas que mantengan una distancia prudente y eviten ingresar al agua, que no consuman pescado de la zona y que se aseguren de que sus mascotas no beban el agua", advierte el U.S. Fish & Wildlife Service en su plataforma en línea.

Los representantes del Refugio Nacional de Vida Silvestre Kealia Pond han revelado que esta es la primera vez en 70 años que el agua adquiere esta tonalidad rosada.

"Wolfe lamenta que, en lugar de que los visitantes conozcan nuestra misión de conservación de aves acuáticas en peligro de extinción y la restauración de nuestros humedales, estén aquí para presenciar el fenómeno del agua rosada".