Estuvo pasado de tono y no a la altura de un presidente: Bullrich sobre Petro

Una de ellas fue la del presidente colombiano Gustavo Petro, quien citando un trino del ex presidente Iván Duque, aseveró: "Ha ganado la extrema derecha en Argentina; es la decisión de su sociedad. Triste para América Latina y ya veremos... el neoliberalismo ya no tiene propuesta para la sociedad, no puede responder a los problemas actuales de la humanidad".

Esto, como era de esperarse, no cayó bien entre los aliados de Milei en Argentina. Por ejemplo, Patricia Bullrich, una de las líderes de la coalición política Juntos por el Cambio, aliados del presidente electo, aseguró que el trino de Petro fue desafortunado y que "no estuvo a la altura".

"Hay que hacer como si no lo hubiéramos escuchado. Los países tienen relaciones que tienen que ser permanentes", dijo Bullirich en Blu Radio.

Agregó que espera que: "Escuchar estas cosas duelen porque la relación de los pueblos y los países tienen que ser permanentes y no pueden tener este nivel de agresividad que ha tenido ayer el presidente Petro".