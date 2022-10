Biden felicitó a Lula Da Silva por unas elecciones “libres, justas y fiables”

Con este comunicado emitido poco después de conocerse la victoria de Lula, Estados Unidos ha querido legitimar el resultado de las elecciones brasileñas donde el candidato del Partido de los Trabajadores y expresidente brasileño ha vencido al mandatario actual, Jair Bolsonaro, por un estrecho margen.

En esa línea, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, felicitó en un mensaje en Twitter al pueblo brasileño por “ejercer su derecho al voto y reafirmar la fortaleza de su democracia”.

Congratulations to the Brazilian people for exercising their right to vote and reaffirming the strength of their democracy. We look forward to continuing our strong partnership with President-Elect @LulaOficial as we build a democratic, prosperous, and equitable hemisphere.