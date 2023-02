Diosdado Cabello aboga por hermandad colombo-venezolana y no cerrar fronteras

Por otro lado, hoy sesionó en Cúcuta la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) del Senado colombiano para hacer el seguimiento de la apertura fronteriza, particularmente entre Norte de Santander y San Antonio del Táchira.

La sesión descentralizada la convocó la senadora colombiana del oficialista Pacto Histórico Piedad Córdoba, y en ella también estuvieron otros políticos y también el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano.

"Después de siete años de cierre de frontera, me puse a pensar año por año cuánto se perdió. Unos me decían que 7.000 millones de dólares, pero realmente el impacto no solo fue económico, sino social y laboral", dijo Córdoba, quien hace parte del partido de Gobierno.