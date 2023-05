Condenan en Ecuador a más de 34 años de cárcel a feminicida de María Bernal

Tras finalizar la audiencia, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, anticipó que apelarán la sentencia porque consideran que Camacho es también culpable, aunque manifestó estar conforme con la pena otorgada a Cáceres.

"Me siento conforme porque es lo máximo que determina la norma, pero esto no me devuelve a mi María Belén. Seguiré en las calles", advirtió Otavalo, que reiteró su queja contra el Estado.

"Es un camino completamente duro sin acompañamiento de instituciones del Estado. Lo que tenemos acompañamiento es de las mujeres y de grupos de derechos humanos. Es un Estado indolente que no vela por los derechos de las mujeres. No ha hecho nunca nada por las mujeres. Aquí estamos y nos siguen matando", añadió.

Desde un inicio, Otavalo calificó el feminicidio de su hija como un crimen de Estado por haberse producido dentro de una sede policial que está a cargo del Estado y donde se supone que María Belén Bernal debía haber estado protegida.