El primer ministro australiano, Anthony Albanese, aseguró este martes que el Gobierno iraní está detrás de los ataques antisemitas perpetrados en el país contra la comunidad judía, y anunció la expulsión del embajador de Irán en Camberra.

Albanese señaló que Irán estuvo detrás de los ataques contra la sinagoga Adass Israel, en Melbourne, y contra el restaurante Continental Kitchen, en Sídney, y que probablemente también dirigió otras acciones en territorio australiano.

“Se trata de actos extraordinarios y peligrosos de agresión orquestados por una nación extranjera en suelo australiano. Fueron intentos de socavar la cohesión social y sembrar la discordia en nuestra comunidad”, afirmó el primer ministro en una comparecencia.

El mandatario también dijo que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán, o CGRI, que se encarga de salvaguardar el régimen islámico y sus instituciones así como de realizar operaciones en el extranjero, será catalogado como organización terrorista.

Tras el anuncio, la ministra australiana de Exteriores, Penny Wong, dijo que el embajador iraní, Ahmad Sadeghi, y otros tres funcionarios de su legación han sido declarados persona no grata y deberán abandonar el país en un plazo de siete días.

“Irán ha intentado socavar la cohesión de nuestra sociedad, ha tratado de dividir a la comunidad australiana y lo ha hecho con actos de agresión que no solo buscaban aterrorizar, sino que además pusieron en riesgo vidas australianas”, declaró Wong.

La canciller australiana afirmó que la prioridad del Ejecutivo es “proteger a los australianos” y que “estos actos extraordinarios y peligrosos de agresión, orquestados por una nación extranjera en suelo australiano, han cruzado una línea”.

Esta supone la primera vez desde que la posguerra que Australia expulsa a un embajador, aunque señaló que Camberra mantendrá abiertos algunos canales diplomáticos con Irán.

La Embajada australiana en Teherán ha suspendido sus operaciones por motivos de seguridad y sus diplomáticos se encuentran ya a salvo en un tercer país. El Ejecutivo australiano ha recomendado a sus ciudadanos no viajen a Irán y pedido a los que se encuentren allí que abandonen el país si resulta seguro hacerlo.

“Hay antisemitismo en Australia. Es real, es debilitante, pero los ataques fueron impulsados por el antisemitismo originado en Irán. Dicho esto, nada cambia el hecho de que fue un ataque antisemita y nada cambia el hecho de que el impacto es idéntico”, añadió hoy el ministro de Interior australiano, Tony Burke.