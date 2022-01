La flor que emergió en la guerrilla

Lo grave es que el documento asegura que todo esto sucedió aún con “la presencia permanente de las fuerzas de seguridad del Estado” en el departamento. Ese año el país vivía sumido en una ola de sangre. Los esfuerzos del presidente Andrés Pastrana por lograr la paz no fueron suficientes, pues Colombia, según registraban los medios en ese momento, “rompió todos sus récords de violencia” con 38.000 muertes violentas registradas, 205 masacres y más de 3.000 personas secuestradas.

Mientras todo eso pasaba en la ciudad, en el campo no había mucha diferencia. Flor trabajaba por una vida mejor, pero la zona comenzó a calentarse y no precisamente por las altas temperaturas. “No quiero problemas”, se repetía y se lo decía a los soldados que la presionaban para que “colaborara” con ellos. Le pedían información sobre los guerrilleros o los ‘paras’, pero ella se mantenía firme diciendo que “no sabía nada de ellos”.

Flor tenía 17 años cuando, por negarse a “colaborarles”, se presentaron a su casa con una orden de captura y le hicieron seguimiento. Le resultaba ilógico pensar que podría ir presa sin haber cometido un delito. “Puedo decir que me duele la gente que vive en el campo porque lo más triste de esto es que uno no conoce de ideologías políticas, uno no es más que la gente que está en el campo y que no recibe plata de ninguno. Pero las personas resultan involucradas por un lado y por el otro. Ese fue mi caso”.

Además del acoso de los militares, Flor varias veces también tuvo que esquivar la muerte. En 2006, año en que más ‘falsos positivos’ se reportaron por parte del Ejército, según cifras de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ella casi se suma a la lista. Un grupo de soldados la sorprendió cuando iba de regreso a su finca, la obligaron a ponerse un uniforme camuflado y a irse con ellos. Esperó lo peor, pero se armó de valor y huyó. Pudo escapar esa vez, pero confiesa que, irónicamente, el miedo lo sentía cuando los militares estaban cerca.

“Eso es duro y es una versión que muchas personas no creen. Creen que es una cosa imposible, pero sí pasa y no solo me han pasado a mí; les ha pasado a muchos”, sostiene.

Las cifras no mienten. El más reciente informe de la JEP reveló que fueron 6.402 las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército, o mal llamados “falsos positivos”, realizadas entre los años 2002 y 2008. Misma época en la que casi se llevaron a Flor.