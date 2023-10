“Se necesita acción colectiva para romper sesgos de la mujer en la ciencia”

“Me gustaba lo que aprendía en el colegio y en particular siempre fui muy buena para Matemáticas, aunque me gustaba también Español, me gustaba, me acuerdo mucho de las fábulas de Rafael Pombo que las aprendí en tercero de primaria, o sea, hay cosas que no se olvidan. Pero en Matemáticas siempre fui muy buena y ya cuando llegué a grado décimo me encontré con la Física”.

No era una experta en Física. Quizá no entendía mucho de las leyes de Newton o las ecuaciones de Maxwell, pero proponerse entenderlas fue su mayor tesoro.