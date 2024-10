La crisis en su país obligó a Emmanuel Ramírez, un joven venezolano, a emigrar hacia Colombia hace seis años. En la ciudad de Barranquilla pudo encontrar un segundo hogar y un trabajo estable, pero sobre todo una familia que lo recibiera de brazos abiertos.

La adaptación no ha sido fácil y la sensación de volver a su tierra natal siempre ha sido un deseo latente, que se acrecienta más en jornadas electorales como las de este domingo, donde espera que todos sus coterráneos se acerquen al Consulado Venezolano en la capital del Atlántico para votar por un nuevo presidente.

“Siempre es difícil dejar tu hogar y adaptarte a nuevas cosas, pero la situación lo ameritaba, entonces me vine hacia Barranquilla que me recibió con brazos abiertos y acá estoy tratando de ejercer mi voto. Lamentablemente creo que no va ser posible porque no me aprobaron el cambio de residencia que vengo haciendo desde hace unos días, pero eso no es impedimento para que venga a motivar a mis hermanos para votar por un cambio que sea lo mejor para todos y que nos permita volver”, declaró.

Las filas en el Consulado fueron creciendo poco a poco durante el transcurso de la mañana, había un aire de esperanza en el ambiente y hasta las estrofas del himno nacional de Venezuela se escuchaban en las calles.

“Gloria al bravo pueblo que el yugó lanzó, la ley respetando, la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas”, recitaba María Idrogo, venezolana residente en la ciudad.

Idrogo contó que los ánimos están por arriba y que logró ejercer su derecho al voto de manera exitosa.

“Muchas personas no han podido votar por todos los impedimentos legales que nos están colocando a los venezolanos en el exterior, pero el ánimo no decae, pusimos un espacio alrededor del consulado para entregar banderas y hacer congregación entre todos los que queremos una Venezuela libre”, dijo.

Roxana de La Neve reclamó por todos sus hermanos venezolanos que no han podido votar por no tener residencia en la ciudad.

“No nos dan la oportunidad de ejercer el voto teniendo la cédula venezolana, el único requisito que uno debe tener para votar, así lo dice la constitución, pero en cambio nos están pidiendo pasaporte sellado y no debería ser así. Solo pedíamos una cosa para estas elecciones y era libertad para cambiar nuestro país”, dijo.

En la cercanía al mediodía el sol se levantaba con todo su esplendor sobre el cielo, pero algunos venezolanos como Víctor Ruíz sabían que no había excusas suficientes con respecto al calor o la temperatura que impidiese que votara durante este domingo.

“Hoy los hermanos venezolanos nos unimos para votar por el candidato de nuestra elección, pero con el objetivo en común de tener libertad nuevamente del régimen. Tenemos plena confianza que este esfuerzo valdrá la pena”, dijo.

Otros como Maribel Gutiérrez compartieron su deseo de que las cosas cambien en su país para regresar con sus familias.

“Barranquilla es mi segunda casa desde hace seis años, pero uno siempre quiere regresar para ver a su familia y amigos. Quiero que las cosas cambien y ejercer el voto es el primer paso”, declaró.

Si bien el poder del voto es un derecho fundamental, es cierto que muchas personas no pudieron hacerse sentir en las urnas del Consulado por diferentes razones legales. Así lo explicó Pilin León, presidenta de la Asociación Venezolanos en Barranquilla, una ONG que se encarga de trabajar en pro de los derechos de la migración.

“Desde la CNE se dio una orden que el Permiso de Protección Temporal que es un documento legal para votar, no iba a ser admitido por las autoridades venezolanas para esta jornada electoral. Pudimos haber sido miles, pero lamentablemente solo unos pocos con cédula de extranjería y pasaporte vigente votaron”, sostuvo.

Agregó, además, que el proceso de votación en general fue bastante fluido en el Consulado.