El alcalde electo de Barranquilla Alejandro Char Chaljub incluirá en su estrategia de seguridad en la capital del Atlántico a la Armada Nacional.

Según Char, por el río Magdalena ingresa la mayor parte de la droga que se comercializa en la ciudad. 'Ese problema, el microtráfico, produce la mayoría de homicidios en la ciudad', manifestó al portal Semana.com.

Para el mandatario, la unión entre la Armada, el Ejército y la Policía generará más seguridad para los barranquilleros. 'Es cuestión de alinearnos y lograr resultados', dijo a la revista capitalina.

Desde que era candidato Char propuso que 'sacaría el Ejército a las calles' y ya elegido como alcalde, al día siguiente en un recorrido sostuvo: 'La gente está mamada de que la atraquen en las esquinas. Vamos a fortalecer a la Policía, vamos a darles las herramientas, si no vamos a tener que sacar al Ejército a la calle', dijo.

Sin embargo, sostuvo que la idea no era militarizar la ciudad. 'No vamos a militarizar nada', le contestó así al director de la Policía,general Rodolfo Palomino, quien se mostró en desacuerdo con el tema. 'Los ejércitos están para la guerra. Hay que hacer un esfuerzo integral para mejorar la capacidad de judicialización', sostuvo el alto oficial. Sobre el tema el comandante de la Segunda Brigada del Ejército indicó que 'no le iban a quitar en el tema de seguridad en la ciudad a la Policía.