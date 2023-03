Protesta Pacífica de Cuerpos de Bomberos en La Guajira

En su intervención, Mery Rodríguez, Procuradora Regional, dijo que: “Los compromisos que adquirimos en esta reunión, tomamos algunas decisiones en el tema preventivo de la Procuraduría para hacer un seguimiento a cada una de las actuaciones que están haciendo los alcaldes para subscribir en el menor tiempo los convenios, particularmente, frente a la posición que nos manifestaron ustedes bomberos de la no continuación del servicio, hasta que no se suscriban esos convenios y para hacer un seguimiento a cada uno, por parte de la procuraduría a cada uno de esos compromisos que se adquieran en esa mesa o en esa reunión que vamos a llevar a cabo el lunes siguiente del cual entonces, de encontrar posibles comisiones de faltas disciplinarias se iniciaran los procesos a que hubiesen lugar, pero desde el punto de vista preventivo, adelantando lo pertinente para procurar lo que ustedes necesitan, el apoyo que ustedes necesitan logísticamente y para el cumplimiento de sus funciones en cada uno de sus municipios”

El Capitán de Bomberos, delegado departamental, Ovier Mendoza, anotó: “Nuestra finalidad con la protesta fue el de llamar la atención, y sensibilizar nuevamente a los señores alcaldes de cada municipio, en sentido de la prestación del servicio de emergencia a través de los bomberos, la ley 1575 del 2012, establece que los bomberos son un servicio público esencial a cargo del estado y que se debe prestar de forma eficiente desde enero hasta diciembre, pero llevamos dos meses y ya vamos entrar al tercer mes este año, y que, a pesar que el año pasado nos pusimos de acuerdo con Procuraduría e hicimos unos compromisos, a esta altura no he hemos podido cumplir con los compromisos y no se han hecho ningún convenio, ni se ha firmado ningún tipo de contrato para la prestación del servicio, se necesitan el recursos para trabajar y también, para los que dependen directamente de la institución, pero además necesitamos equipos, entrenamientos e instalaciones adecuaciones para la prestación del servicio”, “en el plan de acción que tienen, están construyendo cuatro estaciones pero recordemos que somos 15 municipios y que también necesitamos equipos para la atención de la emergencia”

Erick Rojas, Comandante de Distracción, finaliza diciendo que están a la espera de nueva orden, y dice: