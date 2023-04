“Los niños wayuu son el Cristo crucificado de La Guajira”, obispo de Riohacha

“Son muchos Cristos crucificados en el País, en La Guajira son los niños wayuu, muy a pesar de que el actual Gobierno había dicho que en tres meses resolvería parte del problema, el Gobierno reconoce como fracaso la muerte de un solo niño, a nosotros eso nos da mucho dolor, esas son cruces y son Cristos vivos que están muriendo, no solo porque no tengan que comer, sino porque los seres humanos seguimos siendo egoístas y no compartimos”. Dijo el obispo de Riohacha Francisco Antonio Ceballos Escolar.