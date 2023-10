Familia de mujer asesinada en La Guajira pide justicia a las autoridades

Aducen sus dolientes, en especial su hermana Fannys, que tras los hechos ocurridos el 29 de abril del año 2.021 donde un policía la asesinó, no se ha hecho justicia y ahora les proponen un preacuerdo con el que ellos no están de acuerdo.

“Eric Jiménez fue capturado un mes después de su crimen, está preso y tras casi 30 meses no lo han condenado, por el contrario lo que ha habido es una dilación del proceso. Cuando es que no hay energía para hacer las audiencias falla la conexión de internet o el abogado del policía que mató a mi hermana pide aplazamiento o no se presenta y así hemos estado todo este tiempo, casi 30 meses y los jueces no programan las audiencias en tiempos cortos sino mínimo a 4 meses”, dice Fannys Cotes.

Agrega que van 10 audiencias aplazadas y en la última que realizaron el fiscal que lleva el caso les planteó un preacuerdo donde la causal de muerte ha sido por ira e intenso dolor provocado por la víctima.