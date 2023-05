Comerciantes de Uribia protestan por las malas condiciones de la energía

El problema es que el servicio se ha suspendido de manera continua en las noches, tanto de lunes como como la del domingo, entregándole solo unas pocas horas en la madrugada, como ocurrió este martes.

“El sector comercial de Uribia está cerrado en un 100%, en la zona comercial tenemos alrededor de 80 tiendas y en toda la zona urbana son no menos de 300 tiendas con las que cuenta la población y todas ellas están cerradas porque fue una decisión de toda la comunidad, no aguantamos más, estamos trabajando a pérdida y el poco alimento perecedero no lo hemos podido ni siquiera regalar porque estaba dañado con tantas horas sin energía”, dice Yesid Rojas, un comerciante antioqueño que pide más acción del Gobierno de ese municipio.

Los comerciantes reunidos en la zona conocida como Cuatro Vías de Uribia, ayer recibieron una llamada vía celular de un funcionario de la Alcaldía que les indicó se reunirían con ellos en la tarde para buscar alternativas de solución y levantar el paro que ya le hace daño a toda la comunidad.