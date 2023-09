A prisión domiciliaria ‘Luisra’ Solano, señalado de apuñalar a su mánager

“En esta etapa del proceso no hay responsabilidad sino probabilidad de los hechos de acuerdo a las evidencias fácticas. Considero que no hubo sevicia como lo señaló el fiscal debido a que no hay un informe de Medicina Legal de la víctima”, señaló la juez.

Asimismo, indicó que en este proceso son varias las hipótesis, entre estas que hubo un reclamo por parte del mánager por el consumo exagerado de drogas; que el mánager envió fotos íntimas a la exnovia del procesado, y también la reclamación de un dinero producto del trabajo.