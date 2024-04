2023, el año clave del proceso de extradición de Jaime Saade a Colombia

En diciembre del año anterior, en una entrevista concedida a EL HERALDO, Martín Mestre Yunez, padre de Nancy Mariana, habló sobre lo que representaba para toda su familia la larga espera de una justicia por el asesinato de su hija.

Ese año, en la tarde del miércoles 29 de marzo, la presidenta del Supremo Tribunal Federal de Brasil, Rosa Weber, declaró ante otros magistrados sobre la “construcción de una sociedad justa y unida”, en favor de la justicia y la de cooperación internacional, para no dejar un ambiente de impunidad ante hechos criminales, menos como el ocurrido con la “menina” (niña).

La togada se refería a la barranquillera Nancy Mestre, víctima fatal de un crimen que se cometió a miles de kilómetros de ese lugar y por el que se decidía la extradición de Jaime Saade Cormane, el hombre que había estado prófugo por más de 25 años y que ya había sido condenado por ese hecho. Al final, los magistrados votaron a favor del traslado del hombre a Colombia.

En su momento, Martín Mestre Yunez aseguró que esa decisión había sido histórica y reiteró que se trataba de su “primer triunfo en tres décadas”.

“El 2023 fue un año clave. Con la ayuda de la abogada barranquillera Margarita R. Sánchez, egresada de la Universidad del Norte de esta ciudad y socia de una prestigiosa firma de abogados de Washington D.C., me dijo que había una posibilidad jurídica para traer a Colombia al asesino de mi hija. Para mí, que soy una persona muy creyente es un verdadero milagro, aquí actuó Dios nuestro Señor, hizo que se me apareciera una amiga de Nancy Mariana quien me expresó el interés de la doctora Margarita en tomar el caso. Reiteró que no era nada seguro, pero “vamos a intentarlo”, dijo, y poco a poco la ventana se fue abriendo hasta llegar a lo que estamos esperando hoy: que aterrice el avión militar o comercial con Saade a bordo para que cumpla su condena impuesta por el acceso carnal violento y asesinato a mi hija en enero de 1994”, señaló Mestre.

En dicha entrevista, el padre de la joven asesinada también se refirió al crimen y reiteró que junto con Saade Cormane, el día en que resultó tiroteada Nancy Mariana, “habían cuatro hombres y dos mujeres”.

“A esa conclusión he llegado por los comentarios y aporte de personas, que me paran en la calle, que me escriben por las redes sociales. ¿Quiero identificarlos plenamente? No. Ya la gente lo sabe y lo dicen, pregunte usted y le darán dos o tres nombres repetidas veces, que con una suma sencilla promedia los nombres de los cuatro y las dos. ¿Cuáles son los nombres? No los puedo decir, porque no tengo las pruebas, pero Saade sí puede confesar y dejar un testimonio de verdad después de asegurar, insistentemente, que él no fue el autor del crimen”, expuso.

Finalmente, Mestre señaló que en 30 años de esta historia que está a punto de llegar a su fin consideró que “para mí, como el papá, para la mamá y para su hermano, ha sido lo más doloroso que se puedan imaginar. Han pasado tres décadas y aun miramos para atrás y no sabemos cómo estamos vivos por el dolor que nos causó la pérdida de nuestra hija y hermana. Por lo tanto, considero que queda una gran enseñanza para humanidad en casos similares: No se puede desfallecer, porque en el mundo, así como hay personas malas y degeneradas, los buenos son más. La solidaridad y apoyo de los buenos son siempre un aliciente para continuar y no dejarse vencer. Si nosotros pudimos lograrlo, todos podrán también”.