Encender la luz, el acto que llevó a la fatalidad a los Guzmán Serrano

Los vecinos de la zona insistieron en que fueron varias las llamadas que les hicieron a Gases del Caribe. “Para mí hubo negligencia por parte de ellos porque solo se centraron en buscar la fuga en un solo lugar, y no hicieron lo respectivo de buscar más allá para saber de dónde procedía el olor fuerte del gas. Gracias a Dios no hubo más muertos”, comentó John.

A su vez, Geraldine Soto, quien no solo vende chuzos en la zona, sino que también reside en el sector, expuso que “no fue una sola fuga que encontraron en el pedazo, fueron tres y el ingeniero se tocaba la cabeza y caminaba de un lado a otro porque sabían que aquí pudo pasar algo peor”.

Este medio dialogó con Alberto Acosta, secretario general de Gases del Caribe, quien indicó que la empresa no recibió ningún reporte de fuga antes de que sucediera el hecho: “Todo esto ha sido una tragedia para esta familia, es imposible que uno no se conmueva con estos hechos. En cuanto al tema de la fuga, nosotros no recibimos ningún reporte de llamadas de ese sector ni el día anterior, ni en el mes de noviembre, ni en el mes de octubre. Hay un reporte pero es el día del incidente y fue después de lo ocurrido”.

“Sabemos que la fuga de gas estaba en la esquina, justo en el mismo lugar en el cual se encontraba un registro de alcantarillado y por allí se filtró. No sabemos por qué entró puntualmente a esa casa y no a las otras. El otro tema que está en investigación es el qué causó la ruptura en la tubería”, indicó Acosta.

El secretario puntualizó en que esta “fue la única fuga que encontramos en esa cuadra, por supuesto que por la forma en la que el gas se esparció se pudo percibir en otros sitios”.

Hoy el drama continúa para la familia de Eduard, ya que su cadáver aún no ha sido entregado a su familia, debido a que “supuestamente no le encontraron huellas dactilares ni registro odontológico para identificarlo y por eso se hizo una prueba de ADN, pero los resultados no llegan aún. Primero nos dijeron que la prueba se la llevaban para Bogotá y sacar los resultados y luego nos dijeron que fue a Villavicencio”.

Este lunes 11 de diciembre los allegados del hombre realizarán un plantón en las instalaciones de Medicina Legal, para exigir agilidad en el proceso.