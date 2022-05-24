El inglés se ha convertido en el idioma universal, por este motivo miles de personas deciden estudiar inglés como segundo idioma ya que poseer un buen conocimiento y entendimiento del mismo les traerá ventajas, tanto a nivel personal como profesional.

Es también una herramienta del mundo científico, tecnológico y empresarial, la cual permite acceder a puestos de trabajo en otros países u organismos internacionales, teniendo en cuenta que en Colombia se domina muy poco.

‘Los profesionales del mundo moderno deben ser personas con manejo de una segunda lengua. Aprender inglés facilita el intercambio de ideas y experiencias profesionales, permite el acceso a mejores oportunidades laborales, brinda la oportunidad de conocer el mundo y lograr un mayor acercamiento a otras culturas’, afirma Pía Osorio, directora del Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte.

Quienes saben moverse en dos o más idiomas tienen facilidad para analizar varias situaciones simultáneas, que ayuda a tomar mejores decisiones, señala Osorio.

‘El Programa de Lenguas Modernas y Cultura que ofrecemos en el Instituto de Idiomas de la Universidad del Norte es un programa novedoso, el cual hemos preparado atendiendo a las necesidades del contexto Caribe y del contexto nacional. En este programa, integramos el aprendizaje y estudio de dos lenguas extranjeras y profundizamos en el aprendizaje del español como lengua materna con los estudios culturales locales y globales’, explica la directora del Instituto de Idiomas de la Uninorte.

Agrega Pía Osorio que los egresados del Instituto de Idiomas serán muy tolerantes y flexibles por su amplio conocimiento de los idiomas y sensibles a los contextos culturales, abiertos a las diferencias y a la resolución de conflictos, con altos estándares de comunicación.

Hablar inglés, hoy más que nunca

Alberto Mario Amador Reyes, Coordinador de procesos académicos e investigación del Centro Cultural Colombo Americano de Barranquilla, considera que aprender a hablar y dominar un idioma, sea en el marco de una licenciatura o dentro de un curso libre, es una experiencia enriquecedora. Sin embargo, señala que inevitablemente surge la pregunta: ¿Qué idioma es más ventajoso aprender? ¿Cuál tendrá mejor proyección educativa? ¿Cuál le aportará más ventajas a mi crecimiento profesional?

‘Podríamos afirmar casi sin dudas que aunque la oferta para estudiar idiomas en nuestra ciudad es más amplia y variada que hace veinte años, el inglés sigue siendo la lengua extranjera más importante en términos de proyección educativa y laboral’, dice Alberto Mario Amador Reyes.

Agrega que las opiniones y la vocación de quien emprende el aprendizaje de una segunda lengua son aspectos importantes, pero en un enfoque plenamente ‘factual’ se debe reconocer que el inglés es el idioma más difundido en ambientes académicos. ‘Casi todos los recursos académicos de alto valor, tales como investigaciones, ensayos, artículos y textos están escritos directamente en inglés o traducidos al inglés más que a cualquier otro idioma’.

Pasando del plano educativo al plano laboral, señala el docente, es posible observar que la tendencia también se mantiene, debido a que la comunicación dentro de un mercado globalizado se ha estandarizado en inglés que es la lengua en la que confluyen compañías y emprendimientos de todos los orígenes, de manera que, si determinado negocio quiere ser exitoso y competir por fuera de su contexto local, necesariamente va a encontrar en el inglés (más que en otros idiomas) una herramienta de comunicación efectiva.

‘El mundo moderno está indiscutiblemente conectado por la tecnología y la globalización, entre más estrecha y diversa se hace esta conexión, más necesario e importante seguirá siendo un lenguaje común para la comunicación de las ideas, por fortuna ya existe; It’s English!’.