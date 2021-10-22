Con el propósito de realizar la última prueba de Estado de este año, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES- cita desde el pasado viernes, a cerca de 260 mil estudiantes inscritos a la prueba Saber Pro electrónica, bajo las modalidades en Casa o en Sitio, programada entre el sábado 23 y el domingo 31 de octubre en todo el territorio nacional, y a las 1.700 personas que presentarán la prueba Saber Pro Exterior.

‘Las pruebas Saber Pro, pioneras en América Latina, son requisito de grado para los estudiantes de carreras profesionales, que ya han cursado y aprobado más del 75% de su programa académico. Es fundamental resaltar la importancia de este examen que permite identificar qué competencias dominan los estudiantes universitarios próximos a terminar su educación superior y cuáles deben fortalecer. Del total de inscritos en esta ocasión, más de 218 mil están citados para presentar la prueba en casa y más de 40 mil estudiantes la realizarán en sitio de aplicación con todas las condiciones establecidas en el Protocolo de Bioseguridad indicado por el Ministerio de Salud y Protección Social’, explicó la directora general del Icfes, Mónica Ospina Londoño.

La funcionaria informó que los estudiantes de carreras profesionales serán evaluados en competencias genéricas como Comunicación Escrita, Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica, Competencias Ciudadanas e Inglés. Además, el examen se desarrollará en una sesión de pruebas genéricas, obligatoria para todos los inscritos. Es fundamental verificar con antelación la citación para conocer si también se deben presentar pruebas específicas en la misma sesión. La prueba Saber Pro está dirigida a todos aquellos estudiantes de carreras profesionales que ya hayan cursado y aprobado más del 75% de su programa académico.

No es necesario esperar a estar en el último semestre de carrera para presentarla. ‘Nos sentimos muy satisfechos con la aceptación por parte de los estudiantes frente a la transformación digital que ha tenido esta prueba, la cual desde 2020 se realiza en la modalidad electrónica, tanto en Sitio como en Casa.

En casa, los estudiantes serán citados aleatoriamente a una única sesión, con distintos horarios de ingreso, y la prueba genérica tendrá una duración máxima de cuatro horas y cuarenta minutos. Mientras tanto, en sitio, la aplicación se desarrollará en varias jornadas, en más de 200 puntos de aplicación, ubicados en más de 95 municipios, con todas las garantías de bioseguridad para proteger la salud de los estudiantes, sus familias y el personal logístico que apoyará el examen’, informó la Directora General del Icfes.

ICFES traerá una Caja de Herramientas para Saber Pro

El ICFES ha preparado ‘Familiarízate con Saber Pro’, un conjunto de instrumentos sin costo para conocer el tipo de preguntas de esta prueba. La cual incluye ejemplos explicados de preguntas, información general de la prueba, además de un módulo explicativo sobre cómo se entregan los resultados. Los interesados encontrarán material de los 5 módulos genéricos que se aplicarán, y podrán consultarla tanto en la modalidad offline como online.