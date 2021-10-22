Adjudicación de 11.000 créditos educativos con beneficios como subsidios a la tasa de interés y sostenimiento para los jóvenes estudiantes de bajos recursos, anunció Icetex a quienes van a estudiar en el primer semestre de 2022.

Estos beneficios se harán de forma prioritaria a través de la campaña Impulsatón que ya tiene las inscripciones abiertas.

La estrategia hace parte del proceso de transformación de Icetex que busca priorizar la entrega de beneficios a clases vulnerables y así ampliar el acceso y permanencia a la educación superior como mandato del gobierno Duque.

‘Anteriormente estos subsidios se otorgaban en orden de llegada, lo cual generaba en ocasiones distorsiones con la razón de ser de este beneficio tan importante, por eso dentro del proceso de transformación se cambió el procedimiento, ahora abrimos una convocatoria, evaluamos a todos los postulantes y focalizamos prioritariamente el otorgamiento de estos subsidios a los jóvenes y a las familias que más lo requieran’, afirmó el Presidente de Icetex, Manuel Acevedo.

Desde el 2018 se han destinado, con recursos de la nación, subsidios para acceso a educación superior a 55.017 colombianos favoreciendo prioritariamente a víctimas del conflicto, Red Unidos, Indígenas y discapacitados de diferentes regiones del país.

Actualmente, de los 395.000 créditos educativos con Icetex, un 73% de los beneficiarios cuenta con subsidio de tasa, es decir 3 de cada 4 usuarios cuenta con este beneficio.

Impulsatón enfoca sus esfuerzos en priorizar la asignación de créditos educativos a jóvenes que soliciten financiación a través de las líneas Tú Eliges 0% y Tú Eliges 25%, Más Colombiano que Nunca, Fondo de Garantías – Codeudor, Talento de Mi Territorio y Protección Constitucional y que cumplan con requisitos como pertenecer a los estratos 1, 2 o 3, encontrarse registrados en el Sisben IV, cortes A,B,C hasta C7, puntaje de la prueba Saber 11 requerido en las condiciones de la modalidad, y estar admitido en un programa académico, entre otros.

Los aspirantes a esta Impulsatón pueden ingresar al sitio web de Icetex https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/creditos-tu-eliges, elegir la línea de crédito que más se acomode a las condiciones, diligenciar el formulario, subir en la plataforma de cargue los documentos requeridos de acuerdo con el manual de legalización, gestionar el estudio de antecedentes crediticios CIFIN del deudor solidario y cuando el deudor sea aprobado y los documentos estén revisados, la solicitud pasará a aprobación del comité de crédito.

La etapa de adjudicación de créditos educativos con subsidios se encuentra abierta hasta el próximo 13 de noviembre de 2021 y contempla beneficios como subsidio de tasa de interés (es decir, que su crédito solo se valorizará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor - IPC anual) apoyo de sostenimiento (subsidio de $904.770 por semestre, que se incrementa anualmente según el incremento del salario mínimo) y la condonación al graduarse hasta de un 25% del crédito si está dentro de las condiciones de vulnerabilidad ya señaladas.

Como parte de estas acciones que afianzan la guía, acompañamiento e información que Icetex brinda a sus usuarios, la entidad tiene dispuesta las salas especiales de atención Modo On para brindar atención inmediata en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.

La sala para la atención de inquietudes sobre financiación de pregrado se llama ‘Crédito Tú Eliges - Pregrado’ y se puede ingresar a través del siguiente enlace:

https://portal.icetex.gov.co/Portal/Home/HomeEstudiante/modo-on

Para conocer los términos y condiciones de la Campaña Impulsatón, debe ingresar a: https://bit.ly/ImpulsatonICETEX