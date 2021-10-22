La pandemia por la Covid-19 trajo consigo varias transformaciones en los hábitos y la forma como nos relacionamos con el mundo debido a la necesidad de prevenir el contagio y proporcionar espacios que garanticen protocolos de bioseguridad para todos, la educación superior no fue la excepción. Desde hace más de un año las instituciones de Educación Superior se vieron obligadas a desarrollar estrategias innovadoras que permitieran continuar con la enseñanza-aprendizaje de forma remota.

La Educación Superior hizo frente a esta coyuntura ocasionada por la pandemia, gracias a las herramientas digitales y a los avances tecnológicos, permitiendo la continuidad de las clases de forma virtual y que eso se convirtiera en una alternativa para responder a las necesidades de los estudiantes.

Para tratar de volver a la normalidad y aplicar los lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación Nacional el modelo de alternancia es una pieza fundamental para el retorno gradual y progresivo a las actividades académicas.

La Universidad Libre Seccional Barranquilla, como Institución de Educación Superior, siendo responsable y comprometida con la formación académica profesional de sus estudiantes, ha planificado en varios escenarios el desarrollo de las actividades académicas durante el período 2022-1, teniendo en cuenta las restricciones que determine el Ministerio de Salud en relación con la Covid-19.

Se han organizado los espacios de aulas de clases, laboratorios, salas de sistemas, bibliotecas, áreas deportivas, cafeterías, oficinas administrativas, atención de estudiantes y zonas comunes, con la debida identificación para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, generando así confianza en el regreso académico del período 2022-1.

El primer escenario es la asistencia a clases 100% presencial, apoyada también por las plataformas tecnológicas tales como bibliotecas virtuales, simuladores, aula virtual (E-Libre), donde los docentes comparten de forma asincrónica, los contenidos de las clases con los estudiantes, realizan cuestionarios, foros, talleres, etc.

El segundo escenario es el desarrollo de las actividades académicas en alternancia. La Universidad cuenta con el apoyo de herramientas y plataformas tecnológicas para el desarrollo de las clases de forma sincrónica como aulas virtuales – Microsoft Team- y todo el paquete office 365, bibliotecas virtuales y simuladores. Las prácticas se realizarán en los laboratorios y aulas de clases de forma presencial, cumpliendo con los aforos permitidos por el protocolo de Bioseguridad.