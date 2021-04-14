Es por eso que, realizar un posgrado se convierte en una excelente alternativa. El mundo gira entorno a la tecnología. Los jóvenes profesionales lo saben muy bien.

Acuden a la Universidad para formarse y armarse de las herramientas necesarias para desarrollar una carrera laboral de éxito.

Los estudios de postgrado ayudan a los universitarios a especializarse y adquirir las habilidades que les hacen falta para lograr un ascenso laboral. Las mejores universidades se han dado cuenta de la importancia de esta formación.

Alexandra Bolaño Pantoja, directora de Especializaciones de la Universidad del Norte explica que portafolio de posgrado de la institución es bastante interdisciplinar, dirigido a muchos segmentos ocupacionales y contempla los tres niveles (especializaciones, maestrías y doctorados), en ese orden su demanda es bastante variable y muy acorde a la dinámica que el mercado vaya marcando según las necesidades de los profesionales no solo de Barranquilla, sino de la Región Caribe y el país pues reciben estudiantes de otras ciudades depende la temática y la modalidad del programa.

Actualmente el posgrado en Uninorte que está generando más inscritos y matriculados es la Maestría en Educación mediada por tecnologías la cual se ofrece bajo la modalidad virtual, para el último periodo se inscribieron 570 aspirantes y a la fecha cuenta con 87 matriculados con una proyección de 120 estudiantes para la presente vigencia académica.

‘En segunda instancia tenemos la Maestría en psicología clínica que a la fecha tiene 45 matriculados, pero se proyectan en total 80 estudiantes para este periodo académico’, anota bolaño.

La Maestría en Educación Mediada por Tecnologías tuvo su apertura en el segundo semestre de 2015 y a la fecha tiene 23 graduados, siendo los primeros en julio de 2017.

En cuanto a la Maestría en Psicología Clínica, se ofreció por primera vez en enero de 2003 y a la fecha cuenta con 692 graduados, siendo los primeros títulos entregados en marzo de 2006.

La Universidad en estos momentos cuenta con un portafolio con 128 programas de posgrado activos, distribuidos así: 67 especializaciones, 46 maestrías de las cuales 2 son bajo la modalidad virtual (Maestría en Educación Mediada por tecnologías y la Maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales) y 15 doctorados.

Yarelis Lara Rodríguez, directora de Posgrados de la Universidad Simón Bolívar señala que actualmente cuenta con una amplia oferta en este nivel de formación y en diferentes áreas del conocimiento. ‘Actualmente contamos con 25 maestrías, 16 en la sede de la ciudad de Barranquilla y 9 en la sede de la ciudad de Cúcuta’, comenta.

Por su parte la Universidad Libre Seccional Barranquilla, cuenta con maestrías innovadoras como la Maestría en Biotecnología que posiciona a la Universidad Libre como epicentro del know how biotecnológico en la Región Caribe.

En el marco de este esfuerzo el grupo de Gestión Ecológica y Agroindustrial (GEA) ha liderado una alianza internacional de investigadores nacionales con el Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) de Australia, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de Argentina y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) y la Empresa Brasileña de Pesquisa Agropecuaria (EMBRAPA). Esta red ha desarrollado investigaciones conjuntas, misiones tecnológicas, pasantías, capacitaciones y eventos científicos, potenciando la gran apuesta unilibrista por la Biotecnología como factor de desarrollo productivo con alto valor agregado.

En este proceso de internacionalización se favorecen también las Facultades de Ingenierías y de Ciencias Económicas, Contables y Administrativas, con sus programas de posgrado. Actualmente se están generando procesos de investigación a la innovación en lácteos y cárnicos, genética bovina y aprovechamiento de macroalgas marinas en función de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Ofrecen también la Maestría en Tributación como punta de lanza en la Región, para perfeccionar y darle un plus al profesional que opte por este tipo de plan de estudios. Igualmente, tenemos la Especialización en Gerencia Financiera, donde los estudiantes pueden homologar la Maestría en Administración.

La Maestría en Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la investigación, participa de manera interinstitucional en el macroproyecto del Plan de Sostenibilidad para la mejora continua de las Instituciones Educativas de la Localidad Norte-Centro Histórico del Distrito de Barranquilla y el Municipio de Malambo Atlántico. De igual manera, la Maestría se encuentra afiliada en la asociación nacional de profesionales en salud, seguridad y ambiente ASONAP.

En las especializaciones de Saludo Pública, tienen también el programa de Especialización en Derecho Médico, el cual pocas en la Costa Caribe la ofertan.

Los Programas de Maestría de la Universidad Libre Seccional Barranquilla, se han diseñado teniendo en cuenta los más altos estándares profesionales, sus enfoques tienden a la investigación en campos específicos (Administrativo, Penal, Laboral y Privado) y a la profundización en las áreas ofrecidas; asimismo, los Egresados de estos programas se desempeñan con altas competencias en la Rama Judicial y en las entidades administrativas de la Región.

Cuentan también, con la Especialización en Derecho Probatorio para los abogados litigantes, para los jueces, para los fiscales, para los operadores judiciales que necesitan perfeccionar el manejo de la prueba dentro del debate judicial.

La Maestría en Sistemas Integrados de Gestión, donde su plan de estudio ha sido cuidadosamente diseñado teniendo en cuenta las necesidades actuales y futuras de la región, del país y el entorno mundial, permitiendo desarrollar en los profesionales las competencias requeridas para el desempeño idóneo en las diferentes disciplinas del saber.

Cabe destacar que las Especializaciones en Gestión Ambiental e Ingeniería de la Calidad son homologables con la Maestría en Sistemas Integrados de Gestión.