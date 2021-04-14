El Icetex, Colfuturo y las entidades bancarias ofrecen toda clase de préstamos para cubrir los valores de las matrículas de estudios. De hecho las mismas universidades hoy cuentan con financiación directa con intereses más bajos que el sector financiero y exigen menos documentos.

Según el Dane, el costo de un semestre de una carrera profesional en el país en una universidad privada se ha incrementado cerca del 20%, es decir la inversión por semestre para estudiar una carrera profesional está en promedio entre 8 y 10 millones de pesos.

Pero si lo que quiere hacer es un posgrado –especialización, maestría o doctorado–, estos valores se pueden incrementar a 12 o 15 millones de pesos por semestre, según el tipo de estudio que desee realizar la persona.

Por ello es conveniente consultar en el mercado las diferentes alternativas que existen para financiar. El mercado ofrece la posibilidad de financiar toda la carrera con un crédito que se puede pagar a bajas cuotas mensuales, tasas por debajo de las de un préstamo de consumo y en un plazo de cinco años o más.

Todas las entidades aprueban la financiación del costo de la carrera escogida basados en unos modelos que les permiten proyectar el valor total de esta, desembolsan el valor de la matrícula o semestre directamente a la universidad, la persona empieza a pagar la cuota mensual según el plazo escogido y el saldo que queda se va sumando al de los demás semestres en la medida que avanzan los estudios.

Icetex

Con la Ley 1911 de 2018 del Sistema de Contribución Solidaria ya no es necesario para solicitar un crédito tener codeudor, entre otros beneficios. ‘Los estudiantes solo harán contribuciones si están recibiendo un sueldo u honorarios’, explica una fuente del Icetex. ‘Tú Eliges’, es el préstamo tradicional del Icetex para estudios de pregrado o posgrado en Colombia o en el exterior. Permite un reembolso a corto, mediano o largo plazo, facilitando al usuario escoger la forma de financiación que más le favorezca, según sus condiciones económicas. ‘Su tasa de interés es mucho más baja que la de las entidades financieras, ya que depende del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Además, permite a la persona abonar a su deuda antes del periodo de pago acordado, y otorga, si lo necesita el estudiante, un año de gracia antes de iniciar su época de pagos’, señalan analistas del Icetex.

Colfuturo

Cuenta con un único crédito para maestrías y doctorados en el exterior, que se ofrece y administra a través del Programa Crédito Beca. La convocatoria abre una vez al año y otorga hasta US$50.000, que se pueden distribuir en programas de estudio entre 9 y 24 meses. Sus tasas de interés son de 7 por ciento durante el periodo de estudios y ascienden a 9 por ciento durante la amortización. El beneficiario de este crédito recibirá una condonación del 40 por ciento para las áreas de Administración y Derecho) por obtener el título financiado, regresar a Colombia y permanecer en el país mínimo tres años. Adicionalmente, se pueden obtener dos bonos: 20 por ciento por trabajar en una ciudad diferente a Bogotá y su área metropolitana y/o 20 por ciento por laborar en el sector público, educación o investigación. ‘La condonación final puede llegar hasta el 80 por ciento’, dijo Jerónimo Castro, director de Colfuturo, quien agregó que durante la postulación de las solicitudes se analiza el perfil del candidato, la calidad del programa y la elaboración de un ensayo. Entre los requisitos más importantes para presentarse a la convocatoria del programa sobresalen: ser colombiano, contar con título de pregrado, estar en el último semestre o ir a una doble titulación (pregrado-maestría) y tener un buen promedio de carrera entre otros. Las cajas de compensación también ofrecen descuentos, becas y créditos en programas de pregrado y posgrado.