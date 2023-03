Yina Calderón iba a una entrevista y terminó en urgencias

Se desconocen en realidad las razones que la llevaron a acudir a urgencias. Sin embargo, se especula que fue debido a una complicación similar.

“Bebés, ustedes no me lo van a creer. Me fui a una entrevista y terminé en el hospital. Acá estamos”, fue el corto texto que escribió la influenciadora este viernes luego de subir un video en urgencias donde se notaba su preocupación. Horas después publicó: “ya me encuentro mejor (corazones). Muchas gracias por escribir”.

Los biopolímeros son sustancias sintéticas que se utilizan en algunos procedimientos de aumento de volumen, como los de glúteos, senos y labios. Aunque son menos costosos que los rellenos dérmicos más populares, como el ácido hialurónico, los biopolímeros también son conocidos por ser más peligrosos y menos regulados.