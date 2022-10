Escándalo: Wanda Nara tendría nueva pareja, pero Icardi desmiente separación

Sin embargo, el delantero del Galatasaray siempre ha negado que estén separados. "Con Wanda no nos hemos separado. Quiero aclarar que no estoy enfermo, que no estoy loco, como dijeron, por poner un posteo con la madre de mis hijas, con la mujer con la que todavía estamos casados. La conozco mejor que nadie", comentó el delantero en sus redes.

Ahora bien, todo comenzó a complicarse cuando el ariete no solo debió contener los comentarios de la prensa de chismes sino las acciones de su mujer.

Nara, de 35 años, fue vista primero en fotos con el cantante de cumbias argentino de 22, L-Gante.

Los dos se veían muy amistosos, pero nada sospechoso en realidad. No en tanto, el ambiente cambió cuando fueron vistos dándose un beso en una discoteca en Quilmes, sector de Buenos Aires. "Llegamos a un punto en el que no tiene defensa, es el hazmerreír del mundo entero por su comportamiento, por sus actitudes", afirmó el jugador sobre la situación con su pareja.