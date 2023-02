Yina Calderón y Ana del Castillo discuten en redes sociales

"Yo no la conozco, sé que está igual que yo y yo creo que ella es más borracha que yo, no sé quién es peor, no sé nada de ella, porque a mí de artistas vallenatos me gusta es realmente esta pelada Natalia Cuervo, una morena divina, entonces yo a Ana no la escucho mucho...si el comentario de ella fue grosero, pues vuelvo a lo mismo, ella es la que está comentando de mí", aseguró la influencer.

Calderón también aconsejó a la cantante “ella lo que tiene que hacer, igual que yo, es dejar el alcohol, la droga, toda esa mie… dejar de comentar mis publicaciones y concentrarse en la música”.

Ante esos mensajes, Ana del Castillo no se quedó callada y decidió referirse al respecto en sus redes sociales, sin querer agrandar la polémica.

“No he querido decir nada, he sido educada y hasta me sorprendo, pero una... una más madre no te la paso”, señaló la artista.