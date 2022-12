Santiago Alarcón aclaró si su esposa ‘Chichila’ Navia lo mantiene

El actor suele hablar con naturalidad de su vida personal y decidió responder a la pregunta “¿es verdad que Chichila te mantiene?”.

Alarcón comenzó diciendo que aunque algunas personas hacen ese tipo de preguntas con la intención de ofenderlo, no lo logran.

“Les confieso que desde que estamos juntos con ‘Chichila’ hicimos un acuerdo, en el que nuestra prioridad iba a ser la familia. Muchas veces uno de los dos tenía que irse a trabajar y otro debía quedarse en casa”, dijo.

Agregó que “ante la pregunta de si ‘Chichila’ me mantiene, me mantiene y me ha mantenido muchas veces. Eso no está mal, amigos”.