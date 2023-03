¿Qué le sucedió a Zion durante el evento ‘Choli se muda a Medellín’?

El video se hizo viral en todas las redes sociales, pero sus fanáticos hicieron comentarios decepcionados por la presentación del dúo urbano por medio de Twitter.

“Todo lo que pasé deseando ver a Zion y Lennox y fue la peor presentación que he visto en toda mi vida, qué despropósito”, "Sentí vergüenza ajena con el show de Zion y Lenox en el Choli. Zion estaba tan drogado que no era coherente con lo que decía, tenía la mirada perdida, súper desafinado, bailaba pésimo. Grabé varios videos donde lo enfocan de cerca. Qué falta de respeto con el público”, “La decepcionada que me pegue con Zion y Lennox”, fue algunos trinos de los asistentes del Choli.

Los artistas no se han pronunciado sobre los comentarios de decepción y los videos publicados por sus seguidores.